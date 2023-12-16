Угорщина підтвердила, що не пустить Болгарію в "шенген" до скасування податку на газ із РФ

Міністерство закордонних справ Угорщини в суботу заявило, що ветуватиме вступ Болгарії до Шенгенської зони, поки вона не скасує податок на транзит газу російського "Газпрому" через свою територію.

Заяву угорського МЗС цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство цитує свого шефа Петера Сійярто, який заявив, що Угорщина пообіцяла Болгарії накласти вето на її приєднання до "шенгену", якщо податок на основний маршрут імпорту угорського газу залишиться чинним.

"Ми чітко дали зрозуміти болгарам, що якщо вони збережуть це надовго, якщо вони будуть ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини надовго, то ми накладемо вето на їхній вступ до Шенгенської зони", – сказав Сійярто.

Він додав, що Угорщина зніме своє вето, щойно податок на транзит буде скасований, і наголосив, що дії Болгарії загрожують енергетичній безпеці Сербії та Північної Македонії.

Як відомо, Угорщина отримує більшість необхідного їй газу – 4,5 мільярда кубометрів на рік – від Росії за угодою, підписаною в 2021 році, насамперед через Болгарію та Сербію.

Шантаж через газовий податок раніше цього тижня визнав і прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Дєнков. Раніше цього тижня, як відомо, Софія несподівано оголосила про скасування податку.

Шенгенська зона, створена у 1985 році, зараз налічує 27 країн. У її межах люди й товари можуть вільно пересуватися, як правило, без необхідності мати проїзні чи митні документи.

Досі прагненню Болгарії приєднатися до "шенгену" перешкоджали лише Нідерланди та Австрія – через побоювання, що це призведе до зростання міграції. Та Нідерланди після висновку місії ЄС змінили свою позицію.