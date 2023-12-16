Венгрия подтвердила, что не пустит Болгарию в "шенген" до отмены налога на газ из РФ

Министерство иностранных дел Венгрии в субботу заявило, что будет ветировать вступление Болгарии в Шенгенскую зону, пока она не отменит налог на транзит газа российского "Газпрома" через свою территорию.

Заявление венгерского МИД цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Министерство цитирует своего шефа Петера Сийярто, который заявил, что Венгрия пообещала Болгарии наложить вето на ее присоединение к "шенгену", если налог на основной маршрут импорта венгерского газа останется в силе.

"Мы четко дали понять болгарам, что если они сохранят это надолго, если они будут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии надолго, то мы наложим вето на их вступление в Шенгенскую зону", – сказал Сийярто.

Он добавил, что Венгрия снимет свое вето, как только налог на транзит будет отменен, и подчеркнул, что действия Болгарии угрожают энергетической безопасности Сербии и Северной Македонии.

Как известно, Венгрия получает большинство необходимого ей газа – 4,5 миллиарда кубометров в год – от России по соглашению, подписанному в 2021 году, прежде всего через Болгарию и Сербию.

Шантаж из-за газового налога ранее на этой неделе признал и премьер-министр Болгарии Николай Денков. Ранее на этой неделе, как известно, София неожиданно объявила об отмене налога.

Шенгенская зона, созданная в 1985 году, сейчас насчитывает 27 стран. В ее пределах люди и товары могут свободно передвигаться, как правило, без необходимости иметь проездные или таможенные документы.

До сих пор стремлению Болгарии присоединиться к "шенгену" препятствовали только Нидерланды и Австрия – из-за опасений, что это приведет к росту миграции. Но Нидерланды после заключения миссии ЕС изменили свою позицию.