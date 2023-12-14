Прем'єр Болгарії визнав шантаж Угорщини через ситуацію з податком на транзит російського газу 

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков визнав у четвер, 14 грудня, що Будапешт попередив його країну про вето на її вступ до Шенгенської зони, якщо Софія не скасує податок, який робить дорожчим для Угорщини імпорт російського газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Під час спілкування з пресою перед самітом ЄС Денкова запитали, чому Болгарія скасувала новий податок на імпорт російського газу, що йде транзитом через болгарську територію, який вона нещодавно вирішила запровадити.

Будапешт і Белград тоді заявили, що болгарський податок підвищить ціни на газ на 20%, на що Софія відповіла, що "Газпром" повинен нести витрати.

Але в понеділок, 11 грудня, Болгарія оголосила, що скасує податок, причому джерела припускали, що Софія побоюється вето на свою заявку на вступ до Шенгенської зони. І Австрія, яка раніше блокувала Болгарію, і Угорщина є членами Шенгенської зони з правом вето.

"До відома: Угорщина надіслала офіційне, хоча й негласне повідомлення, що якщо ми не скасуємо плату за газ, вони накладуть вето на Шенген. Тому ми вирішили, що на цьому етапі немає необхідності створювати перешкоди", – сказав Денков, маючи на увазі амбіції Болгарії приєднатися до Шенгену.

Дипломатичні джерела повідомили Euractiv, що повідомлення надійшло на нижчому рівні під час зустрічі на рівні послів ЄС минулого тижня.

Дипломат ЄС повідомив Euractiv, що Будапешт використовує шантаж в "іранському стилі" – як у випадку з прагненням України почати переговори про вступ, так і щодо заявки Болгарії на вступ до Шенгенської зони.

Як повідомляється, Австрія все ще стоїть на заваді вступу Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, тоді як вирішення питання з Нідерландами видається ймовірним у дуже короткій перспективі.

Австрія висунула низку умов, щоб дозволити Болгарії та Румунії вступити до "повітряного Шенгену". Повне членство, що охопить сухопутні кордони, Відень готовий допустити на більш пізньому етапі.