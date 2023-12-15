NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у четвер порадив Ізраїлю припинити широкомасштабну наземну кампанію в секторі Гази та перейти до більш цілеспрямованої фази у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це The New York Times на умовах анонімності повідомили четверо американських посадовців.

За їхніми словами, президент Байден хоче, щоб Ізраїль перейшов до більш точної тактики протягом трьох тижнів або незабаром після цього, про що його радник з нацбезпеки сказав ізраїльським високопосадовцям під час зустрічі.

Вони зауважили, що США пропонують Ізраїлю залучати менші групи елітних сил, які будуть входити та виходити з населених пунктів Гази, виконуючи більш точні місії з пошуку та знищення лідерів ХАМАС, а також порятунку заручників і руйнування тунелів.

Цій інформації передувала заява Байдена про те, що Ізраїль починає втрачати міжнародну підтримку через "невибіркові бомбардування" Гази, що є набагато жорсткішою оцінкою, ніж його попередні публічні висловлювання, в яких він закликав до більшої обережності для захисту цивільного населення.

За словами речника Білого дому Джона Кірбі, Салліван під час зустрічі з ізраїльськими посадовцями говорив про можливий перехід до іншої фази "в найближчому майбутньому", але відмовився вказати часові межі.

Водночас офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу опублікував заяву, де він наголосив, що "Ізраїль продовжуватиме війну доти, поки не досягне всіх своїх цілей".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції против терористичного угруповання ХАМАС.

Згідно з інформацією CNN, посадовці США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, можливо, триватиме до січня 2024 року, перш ніж той перейде до менш інтенсивної стратегії, яка буде спрямована на конкретних бойовиків та лідерів ХАМАС.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.

Тим часом віцепрезидентка США Камала Гарріс розповіла, як у Вашингтоні бачать майбутнє сектора Гази після війни Ізраїлю і ХАМАС.