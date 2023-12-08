Блінкен розкритикував Ізраїль через загибель цивільних осіб в Газі

Держсекретар США Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції против терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції у Вашингтоні, повідомляє DW.

За його словами, через тиждень після початку операції на півдні Гази вкрай важливо, щоб Ізраїль приділяв особливу увагу захисту цивільного населення.

"І залишається розрив між... наміром захистити цивільне населення та фактичними результатами, які ми бачимо на місцях", – сказав Блінкен.

Мешканці сектору Гази поскаржились DW, що їм нікуди йти, оскільки Ізраїль розширює свої наземні операції на півдні.

За оцінками ООН, близько 1,9 мільйона людей – переважна більшість населення Гази – були змушені покинути свої домівки через війну.

Згідно з інформацією CNN, посадовці США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, можливо, триватиме до січня 2024 року, перш ніж той перейде до менш інтенсивної стратегії, яка буде спрямована на конкретних бойовиків та лідерів ХАМАС.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем відкинув твердження міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що подальші жертви серед цивільного населення в Газі можуть призвести до ще більшої кількості бойовиків ХАМАС та до "стратегічної поразки" Ізраїлю.

Тим часом віцепрезидентка США Камала Гарріс розповіла, як у Вашингтоні бачать майбутнє сектору Гази після війни Ізраїлю і ХАМАС.