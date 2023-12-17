Франция сообщила о гибели своего дипломата в Газе из-за обстрела Израиля

Министерство иностранных дел Франции заявило, что в результате ранений, полученных во время израильского обстрела на юге сектора Газа в Рафахе, погиб его сотрудник.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно сообщению, дипломат укрылся в доме одного из своих коллег из Генерального консульства Франции, вместе с двумя другими коллегами и многими членами их семей.

В пресс-релизе говорится, что в среду, 13 декабря, вечером этот дом попал под израильский обстрел, в результате которого представитель МИД Франции был серьезно ранен, и погибло около десяти человек.

"Франция осуждает бомбардировку жилого дома, которая привела к гибели многих других гражданских лиц. Мы требуем от израильских властей как можно быстрее пролить свет на обстоятельства этого обстрела", – заявили в МИД.

Ранее израильские военные нашли на территории сектора Газа тело 28-летнего заложника-гражданина Франции, которого боевики ХАМАС захватили на музыкальном фестивале 7 октября.

Сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг посоветовал Израилю прекратить широкомасштабную наземную кампанию в секторе Газа и перейти к более целенаправленной фазе в войне против террористической группировки ХАМАС.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен поставил под сомнение усилия Израиля по защите гражданского населения в Газе во время его военной операции против террористической группировки ХАМАС.

Согласно информации CNN, чиновники США ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе, возможно, продлится до января 2024 года, прежде чем тот перейдет к менее интенсивной стратегии, которая будет направлена на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС.