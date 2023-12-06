CNN: У США очікують, що нинішня фаза операції Ізраїлю в Газі може завершитися до січня

Посадовці США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, можливо, триватиме до січня 2024 року, перш ніж той перейде до менш інтенсивної стратегії, яка буде спрямована на конкретних бойовиків та лідерів ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це CNN повідомили кілька високопосадовців адміністрації президента США.

За словами одного з них, Білий дім глибоко стурбований тим, як розгортатимуться операції Ізраїлю в Газі протягом наступних кількох тижнів, оскільки війна вступає на нову територію на півдні сектору.

Він додав, що у "жорстких та прямих" розмовах США рішуче попередили Ізраїль, що Армія оборони (ЦАХАЛ) не може повторювати руйнівну тактику, яку вона використовувала на півночі, та повинна зробити більше, щоб обмежити жертви серед цивільного населення.

Один із американських високопосадовців сказав, що мета Ізраїлю послабити ХАМАС настільки, щоб той ніколи не зміг повторити атаку, яку він здійснив 7 жовтня, навряд чи буде досягнута до кінця 2023 року.

За його словами, очікують, що Ізраїль продовжить прагнути цієї мети в наступній фазі конфлікту, яку американські посадовці розглядають як "довгострокову кампанію".

США також дали зрозуміти Ізраїлю, що оскільки світова громадськість все більше виступає проти його наземної операції, внаслідок якої загинули тисячі цивільних осіб, час, який Єврейська держава має для продовження операції в її нинішньому вигляді та збереження значущої міжнародної підтримки, швидко спливає, йдеться в матеріалі CNN.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем відкинув твердження міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що подальші жертви серед цивільного населення в Газі можуть призвести до ще більшої кількості бойовиків ХАМАС та до "стратегічної поразки" Ізраїлю.

Тим часом віцепрезидентка США Камала Гарріс розповіла, як у Вашингтоні бачать майбутнє сектору Гази після війни Ізраїлю і ХАМАС.