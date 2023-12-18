Шольц після саміту ЄС захворів на коронавірус

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заразився коронавірусом.

Про це політик повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Шольц зауважив, що це явно "не той сюрприз", якому він радіє.

"Мої поточні тести на COVID-19 показують дві смужки. Маючи мало симптомів, я розраховую на легкий перебіг хвороби і поки що просто працюю лише за своїм столом", – повідомив німецький канцлер.

У Шольца був позитивний тест на коронавірус у вересні 2022 року. Тоді він провів свій період ізоляції в канцелярії, у нього були легкі симптоми.

Шольц повідомив про інфікування через два дні після завершення саміту ЄС, на якому він контактував з лідерами 27 держав Євросоюзу. Раніше стало відомо, що у прем'єрки Естонії Каї Каллас, яка також брала участь у саміті, теж ковід.

На саміті, як відомо, досягли домовленості про початок європереговорів з Україною завдяки тому, що угорський прем’єр Віктор Орбан залишив зал засідань Європейської ради за пропозицією Олафа Шольца.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав історичним прохання Шольца до Орбана вийти під час голосування щодо України.

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