Шольц после саммита ЕС заболел коронавирусом

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заразился коронавирусом.

Об этом политик сообщил в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Шольц отметил, что это явно "не тот сюрприз", которому он радуется.

"Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски. Имея мало симптомов, я рассчитываю на легкое течение болезни и пока просто работаю только за своим столом", – сообщил немецкий канцлер.

У Шольца был положительный тест на коронавирус в сентябре 2022 года. Тогда он провел свой период изоляции в канцелярии, у него были легкие симптомы.

Шольц сообщил об инфицировании через два дня после завершения саммита ЕС, на котором он контактировал с лидерами 27 государств Евросоюза. Ранее стало известно, что у премьера Эстонии Каи Каллас, которая также участвовала в саммите, тоже ковид.

На саммите, как известно, достигли договоренности о начале европереговоров с Украиной благодаря тому, что венгерский премьер Виктор Орбан покинул зал заседаний Европейского совета по предложению Олафа Шольца.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал исторической просьбу Шольца к Орбану выйти во время голосования по Украине.

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