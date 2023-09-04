Шольц показався в "піратській" пов'язці після падіння на пробіжці: чекає на меми

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розмістив у Twitter свою світлину з пов’язкою на оці після того, як впав і травмувався під час пробіжки в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В дописі канцлера легко прочитується самоіронія, і він зазначає, що вже очікує на меми на основі такого його образу.

"Коли з тобою трапилось щось погане...

Не можу дочекатися, щоб побачити меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є!", – запевнив Шольц.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт уточнив, що пов’язку Шольц змушений буде носити кілька тижнів, але всі заплановані зустрічі та заходи канцлер відвідає, зокрема автовиставку в Мюнхені у вівторок, та виступить з промовою в Бундестазі в середу, пізніше візьме участь у саміті G20.

"Канцлер почувається добре… і перебуває в доброму настрої", – запевнив речник.

Раніше речниця Шольца заявила, що 65-річний канцлер впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі, підтвердивши попередні повідомлення німецьких ЗМІ.

У зв’язку з цим Шольц скасував запланований на неділю передвиборчий виступ у південно-центральній землі Гессен.

Останні опитування свідчать, що майже три чверті німців незадоволені роботою керівної коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією і канцлером Олафом Шольцем.