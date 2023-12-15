Попри поступові просування російської армії в районі Мар’їнки британська розвідка вважає вкрай малоймовірним істотний прорив РФ в напрямку Курахового.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 15 грудня.

У відомстві відзначають триваючі важкі бої за контроль над зруйнованою Мар’їнкою і її околицями.

"Росія цілком імовірно скоротила невеликі кишені контрольованих Україною територій в кордонах міста", – йдеться в огляді.

Там зазначають, що однією з оперативних цілей РФ у районі є контроль над трасами 00510 та Н15 з метою подальшого просування у напрямку Курахового.

"Незважаючи на своє поступове просування, великий оперативно значущий російський прорив у цьому секторі виглядає вкрай малоймовірним" – стверджує британська розвідка.

5 грудня розвідка Британії у своєму огляді зазначала, що РФ контролює більшу частину Мар’їнки, але місто зруйноване вщент.

В огляді напередодні британська розвідка розповіла про невдалу операцію російських окупантів щодо спроб вибити українських захисників з плацдарму біля села Кринки Херсонської області на східному березі Дніпра.