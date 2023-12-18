Разведка Британии: Бойцы из "Шторм-Z" воюют ранеными и с ампутированными конечностями

Разведывательное сообщество Минобороны Великобритании рассказало, что штрафные подразделения российских захватчиков из "Шторм-Z", скорее всего, возвращаются к выполнению боевых задач с незажившими ранами, а то и после ампутаций конечностей.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 18 декабря.

"Это следует из проверенных сообщений о том, что члены "Шторм-Z", донецких боевиков и группы "Вагнера" часто получали минимальное лечение или вообще не получали его", – отмечают аналитики.

Разведчики указывают, что рекруты из числа осужденных, которые составляют значительную часть подразделений "Шторм-Z", испытывают плохое отношение, а одной из причин этого является то, что у заключенных часто нет документов, необходимых для доступа к военным госпиталям.

Как резюмируют в обзоре, отсутствие надлежащей медицинской помощи на театре боевых действий приведет к тому, что административное и медицинское бремя снова ляжет на плечи непосредственно подразделений войск.

Ранее британская разведка рассказала, как Россия собирается проводить "выборы" президента РФ 15-17 марта 2024 года на оккупированных территориях Украины.

Перед этим разведывательное сообщество Минобороны Великобритании назвало кибератаку на украинского мобильного оператора "Киевстар" одной из самых деструктивных подобных операций с начала полномасштабного вторжения РФ.

Также разведка Британии заявляла, что несмотря на постепенные продвижения российской армии в районе Марьинки она считает крайне маловероятным существенный прорыв РФ в направлении Курахово.