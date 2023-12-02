Активіст громадської організації "Європа без бар’єрів" Павло Кравчук заявив про те, що блокувальники на польському кордоні затримали патрульльний човен SAFE Boats International, який є частиною програми допомоги від уряду США.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Facebook.

За його словами, блокувальники, які представляють антиукраїнську партію "Конфедерація", заявили, що затримали та послали в кінець черги вантажівку з човном компанії SAFE Boats, стверджуючи, що це "дорога яхта", оформлена як гуманітарна допомога.

Кравчук зазначив, що отримав від компанії SAFE Boats коментар, де та заявила, що надала 27-футові патрульні човни типу "Кабіна з можливістю обходу" (Walk Around Cabin) для України.

"Це частина програми допомоги від уряду США. Надані SAFE Boats судна призначені для використання як урядові патрульні судна і не призначені для використання як приватні яхти", – процитував заяву компанії він.

Активіст зауважив, що не може стверджувати напевно, що під чохлом саме один із цих човнів.

"Але вважаю дуже суттєвою імовірністю, що це так, і "Конфедерація" не тільки завдає шалених збитків економіці України та затримує життєво важливі постачання опосередковано, а й прямо блокує військові вантажі", – резюмував Кравчук.

Раніше повідомляли, що українські водії ваговозів, які очікують на перетин пункті пропуску "Краківець-Корчова" через блокаду польських перевізників, вирішили призупинити голодування після переговорів.

Напередодні представники відповідальних за інфраструктуру відомств України і Польщі зустрілися у Варшаві, обговорюючи заходи для зняття блокади польських перевізників на кордоні, та вже погодили кілька пунктів.

Нагадаємо, польські далекобійники розпочали протест 6 листопада, вимагаючи від ЄС, серед іншого, відновити дозвільну систему для українських водіїв, які в'їжджають до Євросоюзу.

Держприкордонслужба України повідомила, що станом на ранок п’ятниці загалом на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів.