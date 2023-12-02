Активист общественной организации "Европа без барьеров" Павел Кравчук заявил о том, что блокировщики на польской границе задержали патрульную лодку SAFE Boats International, которая является частью программы помощи от правительства США.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, блокировщики, которые представляют антиукраинскую партию "Конфедерация", заявили, что задержали и послали в конец очереди грузовик с лодкой компании SAFE Boats, утверждая, что это "дорогая яхта", оформленная как гуманитарная помощь.

Кравчук отметил, что получил от компании SAFE Boats комментарий, где та заявила, что предоставила 27-футовые патрульные лодки типа "Кабина с возможностью обхода" (Walk Around Cabin) для Украины.

"Это часть программы помощи от правительства США. Предоставленные SAFE Boats судна предназначены для использования как правительственные патрульные суда и не предназначены для использования как частные яхты", – процитировал заявление компании он.

Активист отметил, что не может утверждать наверняка, что под чехлом именно одна из этих лодок.

"Но считаю очень существенной вероятностью, что это так, и "Конфедерация" не только наносит огромный ущерб экономике Украины и задерживает жизненно важные поставки опосредованно, но и прямо блокирует военные грузы", – резюмировал Кравчук.

Ранее сообщалось, что украинские водители тяжеловозов, которые ожидают пересечения пункта пропуска "Краковец-Корчова" из-за блокады польских перевозчиков, решили приостановить голодовку после переговоров.

Накануне представители ответственных за инфраструктуру ведомств Украины и Польши встретились в Варшаве, обсуждая меры для снятия блокады польских перевозчиков на границе, и уже согласовали несколько пунктов.

Напомним, польские перевозчики начали свой протест 6 ноября, требуя от ЕС, среди прочего, восстановить разрешительную систему для украинских водителей, въезжающих в Евросоюз.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что по состоянию на утро пятницы в целом на украинско-польской границе в очередях на въезд в Украину находится около 2100 грузовых транспортных средств.