У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо

Тисячі людей вийшли на вулиці великих міст Словаччини у вівторок, щоб продовжити свої протести проти планів уряду Роберта Фіцо розпустити спеціальну прокуратуру, що здійснює нагляд за гучними корупційними справами, зменшити покарання за корупцію та послабити захист інформаторів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Організатори протестів, які очолила опозиція, повідомили, що мітинги відбулися в містах Кошице, Пряшів, Попрад, Банська Бистриця, Жиліна, Нітра, Трнава, Тренчин, Списька Нова Весь, Ліптовський Мікулаш та Поважська Бистриця.

AP

За словами голови провідної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечки, зміни законодавства, які планує уряд, призведуть до амністії для мафії та корумпованих людей.

Раніше Шимечка заявив, що опозиція налаштована продовжувати протести доти, доки уряд не відкличе "промафіозний пакет".

Намагання прем'єра реформувати законодавство, яке потенційно може порушити норми ЄС, також зазнало різкої критики з боку Брюсселя. Європейська комісія закликала Словаччину не поспішати зі змінами і пригрозила їй судовим розглядом за порушення законодавства.

У країні з населенням 5,4 мільйона осіб тисячі людей вже взяли участь у протестах у кількох містах. У Братиславі збиралось найбільше людей – близько 10-15 тисяч.

Громадські активісти та організації також мобілізуються, зокрема "За гідну Словаччину", яка у 2018 році організувала протести після вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Куцяка, що зрештою призвело до відставки Фіцо з посади прем'єр-міністра.

Європейська комісія раніше надіслала лист міністру юстиції Словаччини, в якому застерегла словацький уряд від планів ліквідувати Спеціальну прокуратуру.