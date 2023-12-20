В Словакии тысячи людей вышли на новые протесты против правительства Фицо

Тысячи людей вышли на улицы крупных городов Словакии во вторник, чтобы продолжить свои протесты против планов правительства Роберта Фицо распустить специальную прокуратуру, осуществляющую надзор за громкими коррупционными делами, уменьшить наказание за коррупцию и ослабить защиту информаторов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Организаторы протестов, которые возглавила оппозиция, сообщили, что митинги состоялись в городах Кошице, Прешов, Попрад, Банская Быстрица, Жилина, Нитра, Трнава, Тренчин, Списка Нова Весь, Липтовский Микулаш и Поважская Быстрица.

AP

Во время митингов люди неоднократно скандировали "Хватит с нас Фицо". Протесты в Словакии начали набирать обороты 7 декабря, когда люди вышли на улицы Братиславы.

По словам председателя ведущей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечки, изменения законодательства, которые планирует правительство, приведут к амнистии для мафии и коррумпированных людей.

Ранее Шимечка заявил, что оппозиция настроена продолжать протесты до тех пор, пока правительство не отзовет "промафиозный пакет".

Попытки премьера реформировать законодательство, которое потенциально может нарушить нормы ЕС, также подверглось резкой критике со стороны Брюсселя. Европейская комиссия призвала Словакию не спешить с изменениями и пригрозила ей судебным разбирательством за нарушение законодательства.

В стране с населением 5,4 миллиона человек тысячи людей уже приняли участие в протестах в нескольких городах. В Братиславе собиралось больше всего людей – около 10-15 тысяч.

Общественные активисты и организации также мобилизуются, в частности "За достойную Словакию", которая в 2018 году организовала протесты после убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка, что в итоге привело к отставке Фицо с должности премьер-министра.

Европейская комиссия ранее направила письмо министру юстиции Словакии, в котором предостерегла словацкое правительство от планов ликвидировать Специальную прокуратуру.