Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо

Словацька опозиція у вівторок проведе протести проти намірів уряду Роберта Фіцо розпустити спеціальну прокуратуру, що здійснює нагляд за гучними корупційними справами, зменшити покарання за корупцію та послабити захист інформаторів.

Про це повідомило видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Очолювані опозицією протестувальники проведуть акції протесту щонайменше у восьми містах у вівторок, що ознаменує третій раунд антиурядових протестів після менш ніж 100 днів після парламентських виборів, які привели до влади Фіцо та його новий уряд.

"Ми будемо продовжувати посилювати тиск, оскільки це єдине, що розуміє Роберт Фіцо. Ми рішуче налаштовані продовжувати доти, доки його уряд не відкличе "промафіозний пакет", – заявив Міхал Шимечка, голова провідної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".

Намагання Фіцо реформувати законодавство, яке потенційно може порушити норми ЄС, також зазнало різкої критики з боку Брюсселя. Європейська комісія закликала Словаччину не поспішати зі змінами і пригрозила їй судовим розглядом за порушення законодавства.

У країні з населенням 5,4 мільйона осіб тисячі людей вже взяли участь у протестах у кількох містах. У Братиславі зібралось найбільше людей – близько 10-15 тисяч.

Громадські активісти та організації також мобілізуються, зокрема "За гідну Словаччину", яка у 2018 році організувала протести після вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Куцяка, що зрештою призвело до відставки Фіцо з посади прем'єр-міністра.

Європейська комісія раніше надіслала лист міністру юстиції Словаччини, в якому застерегла словацький уряд від планів ліквідувати Спеціальну прокуратуру.