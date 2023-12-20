Прем'єрка Франції визнала неконституційність імміграційної реформи, розробленої її урядом

Прем'єрка Франції Елізабет Борн заявила в середу, що частина законопроєкту про імміграцію, розробленого її урядом, є неконституційною – це відбулось наступного дня після напруженого голосування у парламенті, яке завдало серйозної шкоди коаліції Емманюеля Макрона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Пізно ввечері у вівторок Національні збори Франції ухвалили головний імміграційний законопроєкт Макрона, який був значно посилений під час переговорів в останні дні, щоб заручитися підтримкою консервативної партії "Республіканці".

Він також був схвалений за підтримки ультраправої партії "Національне об'єднання", що викликало звинувачення центристів у капітуляції перед ксенофобією.

Остання версія імміграційного законопроєкту включає кілька заходів, нав'язаних консерваторами під час переговорів.

Серед них – міграційні квоти, що обмежують кількість прибулих до Франції, припинення автоматичного надання французького громадянства іноземцям, народженим у Франції, і більш жорсткі умови для отримання дозволу на проживання з сім'єю, включаючи підтвердження доходу і медичну страховку.

Одним з найбільш суперечливих заходів є запровадження п'ятирічного терміну очікування для легальних іммігрантів, які бажають подати заяву на отримання соціальних виплат. Цей термін може бути скорочений до 30 місяців, якщо заявник має роботу.

Уряд Макрона надсилав неоднозначні повідомлення щодо цього закону з моменту його прийняття, вихваляючи його успіх і водночас засуджуючи окремі його частини як потенційно неконституційні.

Борн заявила в середу, що вона "відчуває, що виконала свій обов'язок", але законопроєкт повинен "розвиватися".

Відповідаючи на запитання в інтерв'ю радіостанції France Inter, чи є окремі частини законопроєкту неконституційними, прем'єр-міністр відповіла: "Так, я можу це підтвердити".

Вона додала, що деякі заходи викликають "сумніви", про які вона поділилася з консерваторами під час переговорів.

Речник уряду Олів'є Веран того ж дня підтвердив, що сам президент Франції направив закон до Конституційного суду для перевірки його конституційності.

Але яким би не був результат цього процесу, всередині центристської коаліції Макрона з'явилися чіткі лінії розколу, які лише підживлюватимуть зростаючі сумніви щодо здатності Макрона керувати Францією після програшу на парламентських виборах минулого року.

Детальніше про ситуацію читайте у статті Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію