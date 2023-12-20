У Макрона виникли розбіжності з членами його уряду через закон про імміграцію

У президента Франції Емманюеля Макрона виникли розбіжності з членами свого уряду після того, як парламент ухвалив імміграційний законопроєкт, жорсткі норми якого призвели до занепокоєння лівого крила депутатів його партії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Більш жорсткі правила – міграційні квоти, ускладнення отримання громадянства дітьми іммігрантів та затримка доступу мігрантів до соціальних виплат – включили до законопроєкту, щоб заручитися підтримкою правих депутатів для його ухвалення, що не сподобалось лівим законодавцям президентської партії.

Десятки з них або утрималися, або показали великий палець вниз під час голосування. Крім того, з'явилися повідомлення про можливу відставку міністрів.

Зокрема міністр охорони здоров'я Орельєн Руссо заявив Le Monde, що подасть у відставку на знак протесту проти нового закону, сказавши, що "не може захищати цей текст".

Водночас депутат від Бретані Жан-Шарль Ларсоннер заявив в інтерв'ю радіо France Bleu, що виходить з центристської групи "Горизонти", яка входить до партії Макрона, заявивши, що закон порушує "республіканські цінності".

Навіть голова Національних зборів Франції – нижньої палати парламенту – Яель Браун-Піве, яка проголосувала за законопроєкт, сказала BFM TV, що вона "страшенно стурбована" деякими його положеннями, зокрема, затримкою доступу до соціальних виплат для мігрантів з дітьми.

Втім, прем'єр-міністерка Елізабет Борн заявила, що законопроєкт є відповіддю на занепокоєння французів щодо безпеки та імміграції, а також відкинула розмови про кризу в таборі Макрона.

Вона сказала, що уряд звернеться до Конституційної ради з проханням переглянути прийнятий законопроєкт, що дає можливість скасувати деякі з більш жорстких заходів, якщо вона вважатиме їх неконституційними.

Напередодні французькі законодавці досягли угоди щодо спірного законопроєкту про імміграцію, ухвалення якого вкрай важливе для президента Емманюеля Макрона.

Угода, узгоджена спеціальною комісією у складі семи сенаторів та семи депутатів, є гарною новиною для Макрона, який обіцяв ухвалити закон про імміграцію ще під час передвиборчої кампанії 2022 року – і це було однією з ключових обіцянок, що дала змогу зупинити зростання популярності ультраправих.

Роботу спільної комісії запустили після того, як минулого тижня проєкт несподівано не вийшло винести на розгляд у парламенті.

Детальніше про ситуацію читайте у статті Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію