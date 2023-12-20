Премьер Франции признала неконституционность иммиграционной реформы, разработанной ее правительством

Премьер Франции Элизабет Борн заявила в среду, что часть законопроекта об иммиграции, разработанного ее правительством, является неконституционной – это произошло на следующий день после напряженного голосования в парламенте, которое нанесло серьезный ущерб коалиции Эмманюэля Макрона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Поздно вечером во вторник Национальное собрание Франции приняло главный иммиграционный законопроект Макрона, который был значительно усилен во время переговоров в последние дни, чтобы заручиться поддержкой консервативной партии "Республиканцы".

Он также был одобрен при поддержке ультраправой партии "Национальное объединение", что вызвало обвинения центристов в капитуляции перед ксенофобией.

Последняя версия иммиграционного законопроекта включает несколько мер, навязанных консерваторами во время переговоров.

Среди них – миграционные квоты, ограничивающие количество прибывших во Францию, прекращение автоматического предоставления французского гражданства иностранцам, рожденным во Франции, и более жесткие условия для получения разрешения на проживание с семьей, включая подтверждение дохода и медицинскую страховку.

Одной из наиболее противоречивых мер является введение пятилетнего срока ожидания для легальных иммигрантов, желающих подать заявление на получение социальных выплат. Этот срок может быть сокращен до 30 месяцев, если заявитель имеет работу.

Правительство Макрона посылало неоднозначные сообщения относительно этого закона с момента его принятия, восхваляя его успех и одновременно осуждая отдельные его части как потенциально неконституционные.

Борн заявила в среду, что она "чувствует, что выполнила свой долг", но законопроект должен "развиваться".

Отвечая на вопрос в интервью радиостанции France Inter, являются ли отдельные части законопроекта неконституционными, премьер-министр ответила: "Да, я могу это подтвердить".

Она добавила, что некоторые меры вызывают "сомнения", о которых она поделилась с консерваторами во время переговоров.

Представитель правительства Оливье Веран в тот же день подтвердил, что сам президент Франции направил закон в Конституционный суд для проверки его конституционности.

Но каким бы ни был результат этого процесса, внутри центристской коалиции Макрона появились четкие линии раскола, которые будут только подпитывать растущие сомнения относительно способности Макрона управлять Францией после проигрыша на парламентских выборах в прошлом году.

Подробнее о ситуации читайте в статье Трудный выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции