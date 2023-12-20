Макрон став на захист імміграційної реформи, назвавши її "поразкою" ультраправих

Президент Францїі Емманюель Макрон у середу публічно захистив суперечливу міграційну реформу, яка суттєво посилить обмеження для в’їзду, проживання й натуралізації іноземців.

Про це Макрон говорив в етері телеканалу France 5, повідомляє "Європейська правда".

Французький лідер назвав нове міграційне законодавство "плодом компромісу" і "щитом, якого нам не вистачало", додавши, що Франція повинна мати інструменти для боротьби з напливом людей, які прибувають нелегально.

Він вважає, що противники закону – передусім ліві й "зелені", але також прихильні до лівих поглядів члени його партії "Республіка" – голосували проти нього, тому що "так було легше, з метою провокації".

Макрон водночас заперечив, що ухвалення законодавства стало перемогою ультраправого "Національного об’єднання" на чолі з Марін Ле Пен – давніх прихильників жорсткішої міграційної політики, – відкинувши такі заяви як "грубий маневр".

"Це поразка для "Національного об'єднання". Коли ти в уряді, ти повинен запитати себе, чи робиш ти щось корисне для країни, щось, що стосується реальних проблем. Я повністю визнаю, що наші співвітчизники чекали на цей закон і що якщо ми хочемо, щоб "Національне об'єднання" не прийшло до влади, ми повинні розібратися з проблемами, які його живлять", – пояснив він.

Також, на думку французького президента, населення підтримує закон, тому що безпосередньо на собі відчуває наслідки неконтрольованої міграції.

Нагадаємо, напередодіні французькі законодавці досягли угоди щодо спірного законопроєкту про імміграцію попри суперечки всередині партії влади та уряду. Остання версія законопроєкту містить кілька заходів, нав'язаних консерваторами під час переговорів.

Серед них – міграційні квоти, що обмежують кількість прибулих до Франції, припинення автоматичного надання французького громадянства іноземцям, народженим у Франції, і більш жорсткі умови для отримання дозволу на проживання з сім'єю, включаючи підтвердження доходу і медичну страховку.

Одним з найбільш суперечливих заходів є запровадження п'ятирічного терміну очікування для легальних іммігрантів, які бажають подати заяву на отримання соціальних виплат. Цей термін може бути скорочений до 30 місяців, якщо заявник має роботу.

Детальніше про ситуацію читайте у статті Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію