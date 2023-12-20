Макрон встал на защиту иммиграционной реформы, назвав ее "поражением" ультраправых

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду публично защитил противоречивую миграционную реформу, которая существенно усилит ограничения для въезда, проживания и натурализации иностранцев.

Об этом Макрон говорил в эфире телеканала France 5, сообщает "Европейская правда".

Французский лидер назвал новое миграционное законодательство "плодом компромисса" и "щитом, которого нам не хватало", добавив, что Франция должна иметь инструменты для борьбы с наплывом людей, прибывающих нелегально.

Он считает, что противники закона – прежде всего левые и "зеленые", но также приверженные левым взглядам члены его партии "Республика" – голосовали против него, потому что "так было легче, с целью провокации".

Макрон в то же время отрицал, что принятие законодательства стало победой ультраправого "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен – давних сторонников более жесткой миграционной политики, – отвергнув такие заявления как "грубый маневр".

"Это поражение для "Национального объединения". Когда ты в правительстве, ты должен спросить себя, делаешь ли ты что-то полезное для страны, что-то, что касается реальных проблем. Я полностью признаю, что наши соотечественники ждали этот закон и что если мы хотим, чтобы "Национальное объединение" не пришло к власти, мы должны разобраться с проблемами, которые его питают", – пояснил он.

Также, по мнению французского президента, население поддерживает закон, потому что непосредственно на себе ощущает последствия неконтролируемой миграции.

Напомним, накануне французские законодатели достигли соглашения по спорному законопроекту об иммиграции, несмотря на споры внутри партии власти и правительства. Последняя версия законопроекта содержит несколько мер, навязанных консерваторами во время переговоров.

Среди них – миграционные квоты, ограничивающие количество прибывших во Францию, прекращение автоматического предоставления французского гражданства иностранцам, рожденным во Франции, и более жесткие условия для получения разрешения на проживание с семьей, включая подтверждение дохода и медицинскую страховку.

Одной из наиболее противоречивых мер является введение пятилетнего срока ожидания для легальных иммигрантов, желающих подать заявление на получение социальных выплат. Этот срок может быть сокращен до 30 месяцев, если заявитель имеет работу.

Подробнее о ситуации читайте в статье Трудный выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции