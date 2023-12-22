Литва закупить для армії нові оптичні приціли за 34 млн євро

Міністерство оборони Литви за 34 мільйони євро закупить для армії нові оптичні приціли канадського виробництва Raytheon Elcan Optical Technologies.

Як пише "Європейська правда", про це інформує оборонне відомство балтійської країни.

У повідомленні йдеться, що ці приціли призначені для використання з наявною на озброєнні армії зброєю калібру 5,56 мм і 7,62 мм. Перша партія прибуде до Литви влітку 2024 року, решта – до осені 2025 року.

В Міноборони вважають, що нові оптичні приціли покращать скорострільність литовських військ, покращать здатність вражати цілі вдень і вночі, а також підвищать виживання військових.

Зазначають, що приціли розраховані для стрільби та ураження цілей на відстані від 300 метрів і більше.

Закупівлі здійснюються через Агентство підтримки і закупівель НАТО (NSPA), яка є основною платформою закупівель для оборонних відомств Литви та інших країн НАТО.

Раніше повідомляли, що Міністерство національної оборони Литви ініціює придбання мобільної системи протиповітряної оборони.

Перед цим повідомляли, що збройні сили Литви наступного року отримають американські тактичні баражувальні боєприпаси Switchblade 600.

Наразі Литва має понад 60 проєктів із закупівель тільки зі США. До кінця цього року планували, що Литва і США підпишуть угоду про придбання ракет AMRAAM.