Литва закупит для армии новые оптические прицелы за 34 млн евро

Министерство обороны Литвы за 34 миллиона евро закупит для армии новые оптические прицелы канадского производства Raytheon Elcan Optical Technologies.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует оборонное ведомство балтийской страны.

В сообщении говорится, что эти прицелы предназначены для использования с имеющимся на вооружении армии оружием калибра 5,56 мм и 7,62 мм. Первая партия прибудет в Литву летом 2024 года, остальные – до осени 2025 года.

В Минобороны считают, что новые оптические прицелы улучшат скорострельность литовских войск, улучшат способность поражать цели днем и ночью, а также повысят выживаемость военных.

Отмечается, что прицелы рассчитаны для стрельбы и поражения целей на расстоянии от 300 метров и более.

Закупки осуществляются через Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA), которая является основной платформой закупок для оборонных ведомств Литвы и других стран НАТО.

Ранее сообщалось, что Министерство национальной обороны Литвы инициирует приобретение мобильной системы противовоздушной обороны.

Перед этим сообщалось, что вооруженные силы Литвы в следующем году получат американские тактические барражирующие боеприпасы Switchblade 600.

Сейчас Литва имеет более 60 проектов по закупкам только из США. До конца этого года планировалось, что Литва и США подпишут соглашение о приобретении ракет AMRAAM.