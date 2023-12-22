В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
Заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганцаж, который в пятницу находится в Киеве с визитом, заявил о прорыве в решении проблемы блокады границы польскими перевозчиками.
Слова Ганцажа цитирует портал Wirtualna Polska, сообщает "Европейская правда".
Заместитель главы польского Мининфраструктуры рассказал, что в Киеве встретился с украинским коллегой Сергеем Деркачем. По его словам, Киев и Варшава согласовывают "последние детали", чтобы прийти к компромиссу относительно границы.
Ганцаж выразил надежду, что после этой "сегодняшней встречи состоится встреча министра (инфраструктуры Польши. – Ред.) Климчака с комитетом, который протестует на границе, и до Рождества нам удастся решить эту проблему".
"(Украина. – Ред.) борется. Но есть также интересы предпринимателей, которые беспокоятся о своем существовании и о том, что их могут вытеснить с этого рынка перевозок. Мы пытаемся решить эту проблему. Я думаю, что после сегодняшней встречи стартовая позиция очень хорошая", – подчеркнул он.
Накануне вице-премьер по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков и новый министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак провели первую встречу в Варшаве, посвященную, среди прочего, блокаде границы.
Напомним, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября. В понедельник, 18 декабря, перевозчики возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" после того, как ее прерывали из-за запрета местных властей.
Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.