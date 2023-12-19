Зеленський розраховує на припинення розблокування кордону з Польщею за нового уряду

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що новий уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском допоможе вирішити питання блокади кордону польськими перевізниками.

Про це Зеленський сказав на пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

Голова держави заявив, що вважає причетним до блокади на кордоні попередній уряд, який діяв після парламентських виборів у жовтні.

"Я був упевнений, що це були політичні вибори урядовців, які програли. І я тоді говорив: ви програєте цю політику, ви програєте самі собі", – додав Зеленський.

За його словами, в цій ситуації Україні Румунія допомогла "нашим фермерам вижити" й налагодила експорт української продукції залізницею попри протести в країні.

Говорячи про відносини з Польщею в контексті блокади, Зеленський сказав, що говорив про це з президентом Анджеєм Дудою, і лідери "вирівняли цю ситуацію".

"І я буду вірити, що новий уряд (Польщі. – Ред.) розблокує цю всю блокаду… У мене була розмова з Дональдом Туском. Я йому вдячний за міцну позицію на засіданні в Євросоюзі. Ми вночі з ним говорили напередодні цього засідання, в нього потужна ситуація. І я дуже вірю, що ми все вирівняємо", – додав він.

Нагадаємо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" після того, як минулого тижня її заборонила місцева влада.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових.