В ОП назвали країни ЄС, які ще не долучились до декларації про "гарантії безпеки" Україні

Шість країн Європейського Союзу поки не долучились до декларації про безпекові зобов’язання для України, ухваленої лідерами "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі, й Київ працює над їхнім залученням.

Про це в етері телемарафону в суботу ввечері розповів заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За словами Сибіги, з 27 країн-членів Євросоюзу лише шість ще не приєдналися до спільної декларації G7 – Австрія, Мальта, Польща, Словаччина, Угорщина та Хорватія, але Україна зараз активно працює з ними.

Серед іншого, під час візиту в Україну новопризначеного міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського порушувалось питання приєднання Варшави до "гарантій безпеки".

"Воно буде предметом подальших наших консультацій",– сказав Сибіга, додавши, що під час зустрічей із Сікорським українська сторона повідомила про свої очікування й почула позицію польської сторони.

Загалом же, за словами заступника голови ОП, вже 31 держава приєдналась до декларації "Групи семи", з них 10 приєднались у перший день, а ще 20 – у перший місяць після укладання декларації.

"Зараз розпочаті двосторонні переговори з усіма цими державами, а з деякими уже проведені й по два раунди переговорів, і навіть уже вийшли на проєкти конкретних документів. Ще 15 держав висловили намір щодо започаткування консультацій з Україною стосовно укладення цих двосторонніх договорів", – додав Сибіга.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Конкретні двосторонні договори з державами, які погодяться надати безпекові зобов'язання, будуть підписані пізніше.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що отримує від ЄС сигнали про відсутність проблем у переговорах щодо двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" між ЄС та Україною у продовження декларації G7.