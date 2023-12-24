В ОП назвали страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украины

Шесть стран Европейского Союза пока не присоединились к декларации о обязательствах по безопасности для Украины, принятой лидерами "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе, и Киев работает над их привлечением.

Об этом в эфире телемарафона в субботу вечером рассказал заместитель председателя Офиса президента Андрей Сибига, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По словам Сибиги, из 27 стран-членов Евросоюза только шесть еще не присоединились к совместной декларации G7 – Австрия, Мальта, Польша, Словакия, Венгрия и Хорватия, но Украина сейчас активно работает с ними.

Среди прочего, во время визита в Украину новоназначенного министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского поднимался вопрос присоединения Варшавы к "гарантиям безопасности".

"Он будет предметом дальнейших наших консультаций",- сказал Сибига, добавив, что во время встреч с Сикорским украинская сторона сообщила о своих ожиданиях и услышала позицию польской стороны.

В целом же, по словам заместителя председателя ОП, уже 31 государство присоединилось к декларации "Группы семи", из них 10 присоединились в первый день, а еще 20 – в первый месяц после заключения декларации.

"Сейчас начаты двусторонние переговоры со всеми этими государствами, а с некоторыми уже проведены и по два раунда переговоров, и даже уже вышли на проекты конкретных документов. Еще 15 государств выразили намерение о начале консультаций с Украиной относительно заключения этих двусторонних договоров", – добавил Сибига.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Конкретные двусторонние договоры с государствами, которые согласятся предоставить обязательства по безопасности, будут подписаны позже.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что получает от ЕС сигналы об отсутствии проблем в переговорах по двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" между ЕС и Украиной в продолжение декларации G7.