Підтримка урядової коаліції Німеччини впала до нового мінімуму

Рейтинг урядової коаліції канцлера Німеччини Олафа Шольца досяг нового мінімуму на тлі бюджетної кризи, яку прагне подолати уряд.

Як пише "Європейська правда", це показало опитування соціологічного інституту INSA для видання Bild.

Згідно з дослідженням, 73% респондентів незадоволені роботою федерального уряду. Загальний рейтинг трьох партій коаліції впав до 34%, що на 18 процентних пунктів менше, ніж на парламентських виборах 2021 року.

Популярність коаліційної партії "Зелених", яку в уряді представляють віцеканцлер Роберт Габек та міністр закордонних справ Анналена Бербок, впала до найнижчого рівня за останні п'ять років – 12%.

Рейтинг їхніх коаліційниї партнерів – соціал-демократів (СДПН) та "Вільних демократів" – залишився стабільним на рівні 16% та 6% відповідно.

Консервативна опозиційна партія ХДС/ХСС зберігає найбільшу підтримку виборців з незмінними 30%, тоді як ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) набрала один відсотковий пункт, досягнувши 22%.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв завершити роботу над бюджетом на 2024 рік до кінця цього року після того, як "діра" у 60 млрд євро завадила планам уряду збільшити видатки.

Після того як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась "діра" у 60 мільярдів євро, яка уповільнює його ухвалення.

У середу коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца відклала на невизначений термін переговори щодо бюджету на 2024 рік, намагаючись знайти вихід з кризи, спричиненої "дірою" у фінансах на 60 мільярдів євро.

Через це майже кожна стаття витрат, яка ще не була офіційно затверджена, зависла у повітрі. Серед невизначеностей – допомога Україні. Уряд планував подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро наступного року, але представник міністерства оборони не зміг відповісти на питання, чи буде дотримана ця обіцянка, посилаючись на дискусії, що тривають.