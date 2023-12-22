У Німеччині канцлер Олаф Шольц продовжує втрачати підтримку, у той час як критики керівної коаліції, глава ХСС Маркус Зьодер і проросійська Сара Вагенкнехт, набирають популярності.

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Лише трохи більше чверті респондентів оцінюють роботу уряду як "скоріше добру" або "дуже добру", тоді як близько 70% дають негативну оцінку. Одна з можливих причин невдоволення людей урядом – питання імміграції.

Федеральний канцлер Олаф Шольц у грудні найбільше втратив підтримку: він опустився на 14 відсоткових пунктів і рейтинг його схвалення – всього 30%.

Серед міністрів уряду Шольца лідерську позицію зберігає глава Міноборони Борис Пісторіус (СДПН), його підтримують 55% населення, тоді як загальна першість у рейтингу – в президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (60%).

А ось набирають популярності критики федерального уряду, серед яких – прем’єр-міністр Баварії і лідер ХСС Маркус Зьодер. У нього зростання склало сім відсоткових пунктів (рівень підтримки – 48%).

У експредстанвиці лівих Сари Вагенкнехт, яка планує запустити власну партію, зростання ще більше – вісім відсоткових пунктів (до 38%).

Наприкінці листопада опитування соціологічного інституту INSA показало, що рейтинг урядової коаліції Олафа Шольца досяг нового мінімуму на тлі бюджетної кризи.