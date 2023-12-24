В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны

Министр обороны Германии Борис Писториус получил самый высокий рейтинг одобрения среди всех немецких политиков в ежегодном опросе агентства INSA по заказу еженедельника Bild am Sonntag.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Борис Писториус принадлежит к левоцентристским социал-демократам (СДПГ), членом которых является также канцлер ФРГ Олаф Шольц. Партия пришла к власти в конце 2021 года и руководит страной в коалиции с "Зелеными" и неолиберальными свободными демократами (СвДП).

42% людей, опрошенных INSA, сказали, что хотели бы, чтобы Писториус имел большее влияние в немецкой политике. Среди прочего, так сказали 55% избирателей СДПГ, 58% избирателей "Зеленых" и 48% избирателей СвДП, а также 56% сторонников консервативной оппозиционной коалиции ХДС/ХСС.

Предшественница Писториуса на посту главы Минобороны ФРГ, Кристин Ламбрехт (тоже из СДПГ), в прошлом году имела рейтинг одобрения на уровне 16%.

Тем временем рейтинг самого канцлера Германии резко упал: Шольц получил 26%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. В этом году в опросе INSA он занял 12-е место по рейтингу одобрения, тогда как в 2022 году был на третьем.

Многие другие члены правительства Шольца также потеряли от 5 до 7 процентных пунктов по сравнению с их рейтингом одобрения в 2022 году.

Напомним, что эта тенденция наблюдается уже не первую неделю. В то время как канцлер продолжает терять поддержку, критики правящей коалиции, глава ХСС Маркус Зёдер и пророссийская Сара Вагенкнехт, набирают популярность.

В конце ноября опрос социологического института INSA показал, что рейтинг правительственной коалиции Олафа Шольца достиг нового минимума на фоне бюджетного кризиса.