Сербська опозиція зібрала нову демонстрацію у Белграді проти фальсифікації виборів

У сербському Белграді напередодні відбулась восьма акція протесту, організована опозиційною коаліцією "Сербія проти насильства" проти порушень на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал N1.

Протест розпочався перед будівлею Республіканської виборчої комісії (RIK), а після звернення представника опозиції громадяни пройшли до відділу поліції Белграда, де було оголошено, що жоден громадянин не залишиться "під владою поліції Вучича".

Amir Hamzagić/Nova.rs

FoNet/Marko Dragoslavić

Учасники протесту вимагали відпустити усіх затриманих на попередній акції, серед яких є кілька студентів. Як зазначають, місцеперебування деяких затриманих досі невідоме.

Водночас представники поліції відмовились відповідати на запитання представників учасників протесту.

Акція протесту завершилася близько 20:30.

Опозиція закликала зібратися на новий протест ввечері у вівторок, 26 грудня.

Напередодні вдень група студентів та інших громадян Сербії протягом шести годин блокували рух Белградом.

Перед цим у Белграді відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні, учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Коаліція з Орбаном та рептилоїди в запасі: як вибори у Сербії посилили президента Вучича.