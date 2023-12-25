Протестувальники у Сербії почали блокаду руху в Белграді

Група студентів та інших громадян Сербії, які беруть участь в акціях протесту проти результатів парламентських виборів в країні, оголосили сьогодні шестигодинну блокаду руху в двох місцях Белграда.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nova.rs.

Оскільки термін, який протестувальники призначили для погодження перевірки списку виборців, закінчився, вони заблокували вхід до будівлі міністерства державної адміністрації та місцевого самоврядування, звідки вирушать блокувати дві локації, інформує PTC.

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Вони оголосили, що розділяться на дві колони та блокуватимуть рух у двох місцях Белграда, які не розголошують, як заявляли раніше, з міркувань безпеки.

Глава управління поліції Івіца Івкович заявив, що він "не буде терпіти" блокування державних установ та мостів.

Раніше сербська поліція заявила, що після протестів опозиції у Белграді, які завершилися сутичками, було затримало 38 демонстрантів.

Напередодні увечері у Белграді відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні, учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії.

Тисячі людей зібралися перед мерією Белграда на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства". Це вже сьома акція протесту проти результатів парламентських виборів у Сербії, які, за словами опозиції, відбулись з численними порушеннями.

Представники опозиції хотіли виступити з балкона мерії, але поліція їм не дала цього зробити, застосувавши сльозогінний газ.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Коаліція з Орбаном та рептилоїди в запасі: як вибори у Сербії посилили президента Вучича.