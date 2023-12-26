Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов

В сербском Белграде накануне состоялась восьмая акция протеста, организованная оппозиционной коалицией "Сербия против насилия" против нарушений на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал N1.

Протест начался перед зданием Республиканской избирательной комиссии, а после обращения представителя оппозиции граждане прошли в отдел полиции Белграда, где было объявлено, что ни один гражданин не останется "под властью полиции Вучича".

Amir Hamzagić/Nova.rs

FoNet/Marko Dragoslavić

Протестующие требовали отпустить всех задержанных на предыдущей акции, среди которых есть несколько студентов. Как отмечают, местонахождение некоторых задержанных до сих пор неизвестно.

В то же время представители полиции отказались отвечать на вопросы представителей протестующих.

Акция протеста завершилась около 20:30.

Оппозиция призвала собраться на новый протест вечером во вторник, 26 декабря.

Накануне днем группа студентов и других граждан Сербии в течение шести часов блокировали движение по Белграду.

Перед этим в Белграде состоялась акция протеста против результатов парламентских выборов в стране, участники которой пытались прорваться в здание мэрии.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.

Больше о ситуации смотрите в видео "Европейской правды" или читайте в статье: Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.