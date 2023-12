Генсек НАТО заявив про солідарність з Польщею після інциденту з російською ракетою

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про солідарність із Польщею після того як стало відомо, що польський повітряний простір порушила російська ракета.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", генсек написав у Twitter (X).

Столетенберг розповів, що провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою після "інциденту з ракетою".

"НАТО солідарний з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією і ми залишатимемось на зв'язку в міру встановлення фактів. НАТО зберігає пильність" – написав Столтенберг.

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.