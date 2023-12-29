Генсек НАТО заявив про солідарність з Польщею після інциденту з російською ракетою
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про солідарність із Польщею після того як стало відомо, що польський повітряний простір порушила російська ракета.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", генсек написав у Twitter (X).
Столетенберг розповів, що провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою після "інциденту з ракетою".
"НАТО солідарний з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією і ми залишатимемось на зв'язку в міру встановлення фактів. НАТО зберігає пильність" – написав Столтенберг.
Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 29, 2023
Генеральний штаб Війська Польського раніше заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета.
Російська ракета порушила повітряний простір Польщі близько 7:00 ранку за місцевим часом й перебувала там орієнтовно три хвилини.
Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.
Інцидент стався на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні. В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.