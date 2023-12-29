США готовы предоставить Польше техническую помощь после инцидента с российской ракетой

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу вечером провел телефонный разговор с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Сиверой в связи с нарушением польского воздушного пространства российской ракетой.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".

В разговоре Салливан выразил солидарность Соединенных Штатов с "Польшей, нашим близким союзником в НАТО", в связи с сообщениями о временном вхождении ракеты в польское воздушное пространство.

"Салливан пообещал оказать техническую помощь в случае необходимости и заверил своего польского коллегу, что президент Байден внимательно следит за этим вопросом", – говорится в сообщении.

Стороны также договорились оставаться в тесном контакте.

Генеральный штаб Войска Польского ранее заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

Polsat News со ссылкой на источники ранее сообщил, что, скорее всего, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.

Инцидент произошел на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.