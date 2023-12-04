Атака возле Эйфелевой башни: нападавший оказался радикальным исламистом с психическими отклонениями

Французская полиция, которая расследует смертельное нападение на выходных возле Эйфелевой башни, изучает психическое здоровье нападавшего, который присягнул на верность группировке "Исламское государство".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

По словам официальных лиц, гражданин Франции, взятый под стражу, Арман Раджабпур-Мияндоаб, ранее страдал психическими заболеваниями и был склонен к исламистской радикализации.

Ему могут предъявить предварительное обвинение в убийстве, связанном с терроризмом, за субботнее нападение.

"Это случай, который, бесспорно, связывает радикальный ислам и психические заболевания. Я должен сказать французам правду, что таких случаев много", – заявил в понедельник министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, добавив, что около трети подозреваемых радикалов, находящихся под наблюдением, имеют психические проблемы.

Подозреваемый в субботнем нападении ранее провел более трех с половиной лет в тюрьме по обвинению в терроризме.

По словам официальных лиц, он был в полицейском списке опасных радикалов, находился под наблюдением контртеррористического агентства Франции и получал обязательную психиатрическую помощь до апреля этого года.

Нападение в субботу, в результате которого погиб один человек и еще двое были ранены, произошло в пределах будущего периметра безопасности, который охватит оба берега Сены во время открытия Летних олимпийских игр 2024 года.

Ожидается, что сотни тысяч зрителей соберутся там на церемонию открытия, а масштаб и размах этой феерии под открытым небом сделает ее особенно сложным вызовом для общественной безопасности.

В субботу мужчина напал с ножом на туристов на набережной Гренель, в нескольких метрах от Эйфелевой башни. В результате нападения гражданин Германии получил смертельные ранения. Затем атакующий напал с молотком на двух других людей.

Напомним, 16 октября в Брюсселе исламский экстремист застрелил двух шведских болельщиков, это произошло перед началом матча между Швецией и Бельгией.