Италия официально известила Китай о выходе из его торговой инициативы

Италия официально уведомила Китай, что выходит из его торговой Инициативы "Один пояс, один путь" (Belt-Road Initiative), решив не продлевать действие партнерского соглашения, которое завершится в марте 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В правительстве Италии подчеркивают, что решение не продлевать соглашение с Китаем об участии в Инициативе "Один пояс, один путь" не означает разрыва сотрудничества.

"Мы имеем все намерения поддерживать прекрасные отношения с Китаем, даже если мы больше не являемся частью Инициативы "Один пояс, один путь" . Другие страны G7 имеют более тесные отношения с Китаем, чем мы, несмотря на то, что они никогда не были (ее) членами", – сказал Reuters собеседник в правительстве.

В 2022 году, согласно итальянским данным, экспорт Италии в КНР составил 16,4 миллиарда евро по сравнению с 13 миллиардами евро в 2019-м. Но китайский экспорт в Италию за этот же период вырос с 31,7 до 57,5 миллиарда евро.

Основные торговые партнеры Италии в еврозоне – Франция и Германия – в прошлом году экспортировали в Китай значительно больше, хотя они не являются членами Инициативы "Один пояс, один путь" .

В 2019 году Италия стала первой и пока единственной ведущей страной Запада, которая присоединилась к торгово-инвестиционной программе КНР. Тогдашний премьер страны Джузеппе Конте надеялся получить преференции в торговле с Пекином.

После прихода в 2022 году к власти действующая глава правительства Италии Джорджия Мелони заявляла о намерениях выйти из Инициативы "Один пояс, один путь", поскольку она не принесла ее стране ожидаемых торговых выгод.

Напомним, что в четверг, 7 декабря, в Пекине состоится саммит ЕС-Китай. Это будет первый очный саммит между брюссельскими лидерами и президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цянем с 2019 года.