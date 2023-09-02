В Італії заявили про відсутність бажаних результатів від участі в торговій ініціативі Китаю

Торгівля між Італією та Китаєм не покращилася, як очікувалося, після того, як Рим приєднався до пекінської ініціативи "Один пояс, один шлях" чотири роки тому.

Про це заявив у суботу міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За попереднього уряду Італія в 2019 році стала першою великою західною країною, яка приєдналася до інфраструктурної ініціативи Китаю, незважаючи на протести з боку Сполучених Штатів.

"Шовковий шлях не приніс тих результатів, яких ми очікували", – заявив Антоніо Таяні на економічному форумі Амброзетті незадовго до від'їзду в Китай.

"Ми повинні будемо оцінити, парламент повинен буде вирішити, чи продовжувати нашу участь", – додав він.

Вважається, що Рим навряд чи продовжить угоду, коли термін її дії закінчиться в березні 2024 року, і має час до грудня, щоб офіційно вийти з угоди, яка в іншому випадку буде продовжена на п'ять років.

Таяні заявив, що сьогодні вдень він вирушить з триденною дипломатичною місією до Пекіна. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що планує відвідати Китай під час однієї зі своїх наступних закордонних поїздок.

Раніше цього тижня агенція Bloomberg сповістила, що президент Росії на запрошення лідера КНР приїде до Китаю в жовтні на форум "Один пояс, один шлях". Пізніше Путін підтвердив візит.