Шістьох підлітків у Франції засудили у справі про обезголовлення вчителя

Суд Парижа у справах неповнолітніх у п’ятницю виніс вирок шістьом підліткам, яких визнав винними в причетності до резонансного вбивства вчителя історії Самюеля Паті у 2020 році.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

П’ятьох підсудних, яким на момент злочину було 14-15 років, суд визнав винними в тому, що вони вистежували вчителя й навели на нього нападника.

Шоста підсудна – дівчина, якій на момент злочину було 13 років, – була визнана винною в тому, що збрехала про нібито показ Паті карикатур на пророка Мухаммеда на уроці, хоча сама вона там не була. Її слова спричинили хвилю ненависті проти вчителя в інтернеті.

Під час останнього слова у п’ятницю підсудні стверджували, що не знали, що внаслідок їхніх дій Семюеля Паті можуть убити.

Їх засудили від 14 місяців умовного ув'язнення до шести місяців тюремного ув'язнення. У рішенні суду йдеться, що такі вироки винесли з огляду на "серйозність діянь" і той факт, що злочини були "досконало встановлені".

Звинувачення у справі висунули і вісьмом дорослим, вони постануть перед спеціальним кримінальним судом.

Нагадаємо, вбивство вчителя, що шокувало всю країну, сталося у жовтні 2020 року. Приводом стало те, що Самюель Паті, вчитель історії, як ілюстративний матеріал показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Нападник дочекався вчителя біля школи після уроків та ножем відрізав голову, а потім похвалився своїм вчинком у Twitter (Х). Поліція застрелила його під час затримання. Терорист виявився 18-річним чеченцем, вихідцем з Москви, що на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам він не був студентом коледжу.

Вшанувати пам’ять вбитого вчителя вийшли тисячі людей по всій країні. Самюеля Паті посмертно нагородили Орденом почесного легіону – найвищою державною нагородою Франції.