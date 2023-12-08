Шестерых подростков во Франции осудили по делу об обезглавливании учителя

Суд Парижа по делам несовершеннолетних в пятницу вынес приговор шестерым подросткам, которых признал виновными в причастности к резонансному убийству учителя истории Самюэля Пати в 2020 году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Пятерых подсудимых, которым на момент преступления было 14-15 лет, суд признал виновными в том, что они выслеживали учителя и навели на него нападающего.

Шестая подсудимая – девушка, которой на момент преступления было 13 лет, – была признана виновной в том, что солгала о якобы показе Пати карикатур на пророка Мухаммеда на уроке, хотя сама она там не была. Ее слова вызвали волну ненависти против учителя в интернете.

Во время последнего слова в пятницу подсудимые утверждали, что не знали, что в результате их действий Сэмюэля Пати могут убить.

Их осудили от 14 месяцев условного заключения до шести месяцев тюремного заключения. В решении суда говорится, что такие приговоры вынесли, учитывая "серьезность деяний" и тот факт, что преступления были "совершенно установлены".

Обвинения по делу предъявили и восьмерым взрослым, они предстанут перед специальным уголовным судом.

Напомним, шокировавшее всю страну убийство учителя произошло в октябре 2020 года. Поводом стало то, что Самюэль Пати, учитель истории, в качестве иллюстративного материала показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Нападавший дождался учителя возле школы после уроков и ножом отрезал голову, а затем похвастался своим поступком в Twitter (Х). Полиция застрелила его во время задержания. Террорист оказался 18-летним чеченцем, выходцем из Москвы, который на законных основаниях проживал во Франции как беженец. Сам он не был студентом колледжа.

Почтить память убитого учителя вышли тысячи людей по всей стране. Самюэля Пати посмертно наградили Орденом почетного легиона – высшей государственной наградой Франции.