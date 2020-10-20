Вбитого чеченцем французького вчителя нагородять Орденом почесного легіону

Самюеля Паті, вбитого за демонстрацію на уроці свободи слова карикатур на пророка Мухаммеда, посмертно нагородять Орденом почесного легіону - найвищою державною нагородою Франції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив міністр освіти Жан-Мішель Бланке.

Окрім того, Самюелю Паті присвоять звання командора Ордену академічних пальм - нагороди, що присвоюється за особливі внески в освіту та культуру. "Це дуже символічно... Його жертва заслуговує на таке визнання", - зазначив міністр.

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Вручення ордену відбудеться під час загальнонаціональної церемонії вшанування у середу, 21 жовтня, що розпочнеться о 19 годині.

Для прощальної церемонії Єлисейський палац, за згодою родини загиблого, обрав університет Сорбонну - як національний символ ідей Просвітництва, освіти, науки та культури.

Нагадаємо, 47-річний Самюель Паті викладав історію та географію у коледжі міста Конфлан-Сент-Онорін неподалік від Парижу. На одному з уроків на тему свободи слова він показав карикатури на пророка Мухаммеда, що викликало обурення деяких учнів-мусульман та їхніх батьків.

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16 жовтня Самюеля Паті обезголовив екстреміст та встиг написати у соцмережах, що це помста за приниження пророка, перш ніж його застрелила поліція. Нападник виявився 18-річним чеченцем, вихідцем з Москви, що на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу.

У неділю 18 жовтня тисячі людей у Парижі, Марселі, Ліоні та десятках інших міст вийшли вшанувати пам'ять Самюеля Паті.

Убивство сталось через п’ять років після нападу на офіс сатиричного журналу Charlie Hebdo, який публікував карикатури на пророка Мухаммеда. Тоді від рук ісламістів померли 12 людей.