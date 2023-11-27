У Франції у справі про резонансне вбивство вчителя судять шістьох підлітків

У понеділок у Франції за зачиненими дверима починається суд над шістьма підлітками, яких звинувачують у причетності до обезголовлення французького вчителя історії Самюеля Паті, яке було скоєно ісламістом у 2020 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Одна з підсудних неповнолітніх – 15-річна дівчина, яка нібито розповіла батькам, що Паті показував карикатури на пророка Мухаммеда на своєму уроці. Їй інкримінували неправдиве звинувачення після того, як встановили, що її не було у класі, коли це сталося.

П'ятьом іншим неповнолітнім, яким на момент нападу було від 14 до 15 років, висунули звинувачення в умисній злочинній змові або в організації засідки.

Їх підозрюють у тому, що вони вказали вбивці на Паті або допомогли простежити за його виходом зі школи.

Усіх шістьох неповнолітніх передали до дитячого суду, їм загрожує до 2,5 років ув'язнення.

Слухання, які триватимуть до 8 грудня, відбуватимуться за зачиненими дверима.

Звинувачення у справі висунули і вісьмом дорослим, вони постануть перед спеціальним кримінальним судом.

Франція, яка є домом для найбільшої в Європі мусульманської меншини, останніми роками зазнала хвилі нападів з боку ісламістських бойовиків або їхніх прихильників.

Після вбивства Паті деякі вчителі визнали, що застосовували цензуру, щоб уникнути конфронтації з учнями та батьками через релігію та свободу слова.

Нагадаємо, вбивство вчителя, що шокувало всю країну, сталося у жовтні 2020 року. Приводом стало те, що Самюель Паті, вчитель історії, як ілюстративний матеріал показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Нападник дочекався вчителя біля школи після уроків та ножем відрізав голову, а потім похвалився своїм вчинком у Twitter (Х). Поліція застрелила його під час затримання. Терорист виявився 18-річним чеченцем, вихідцем з Москви, що на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам він не був студентом коледжу.

Вшанувати пам’ять вбитого вчителя вийшли тисячі людей по всій країні. Самюеля Паті посмертно нагородили Орденом почесного легіону – найвищою державною нагородою Франції.