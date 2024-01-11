Президент Азербайджану каже, що Франція готує Вірменію до чергової війни
Президент Азербайджану Ільхам Алієв виступив зі звинуваченнями на адресу Франції, яка, на його думку, "сприяє ескалації на Кавказі".
Як повідомляє "Європейська правда", про це Алієв заявив в інтерв’ю місцевим телеканалам, яке наводить державне агентство АЗЕРТАДЖ.
Зокрема, азербайджанський президент незадоволений тим, що Франція надає озброєння Вірменії. Він вважає ці дії спробою "тримати нас під постійним тиском".
"Франція – це країна, яка сьогодні озброює Вірменію, обнадіює її, навчає її військовослужбовців і готує їх до чергової війни. Тому, коли я сказав, що політика Франції сприяє ескалації напруженості на Кавказі, я мав на увазі саме це", – сказав Алієв.
Баку, як відомо, давно активно критикує Париж через підтримку Вірменії, а також гостру риторику в бік Азербайджану з огляду на його дії в Нагірному Карабаху.
Наприкінці грудня країни обмінялись висланням двох дипломатів.
А нещодавно в Азербайджані затримали французького громадянина за підозрою у шпигунстві.