Президент Азербайджана говорит, что Франция готовит Армению к очередной войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обвинениями на Францию, которая, по его мнению, "способствует эскалации на Кавказе".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Алиев заявил в интервью местным телеканалам, которое приводит государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

В частности, азербайджанский президент недоволен тем, что Франция предоставляет вооружение Армении. Он считает эти действия попыткой "держать нас под постоянным давлением".

"Франция – это страна, которая сегодня вооружает Армению, обнадеживает ее, обучает ее военнослужащих и готовит их к очередной войне. Поэтому, когда я сказал, что политика Франции способствует эскалации напряженности на Кавказе, я имел в виду именно это", – сказал Алиев.

Баку, как известно, активно критикует Париж за поддержку Армении, а также острую риторику в сторону Азербайджана в связи с его действиями в Нагорном Карабахе.

В конце декабря страны обменялись высылкой двух дипломатов.

А недавно в Азербайджане задержали французского гражданина по подозрению в шпионаже.