Франція висилає двох дипломатів Азербайджану у відповідь на аналогічний крок

Міністерство закордонних справ Франції оголосило двох співробітників посольства Азербайджану персонами нон грата у відповідь на аналогічні дії Баку напередодні.

Про це французьке МЗС сповістило в середу, 27 грудня, передає "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Франції зазначило, що "взяло до відома" рішення Азербайджану оголосити персонами нон грата двох дипломатів посольства Франції в Баку.

Париж "категорично відкидає звинувачення, висунуті Азербайджаном для обґрунтування свого рішення", йдеться в повідомленні.

"У відповідь Франція оголосила персонами нон грата двох співробітників посольства Азербайджану у Франції. Посол Азербайджану у Франції був викликаний сьогодні до МЗС для повідомлення про ці питання", – заявило МЗС Франції.

Баку, як відомо, активно критикує Париж через підтримку Вірменії, а також гостру риторику в бік Азербайджану з огляду на його дії в Нагірному Карабаху.

Минулого місяця президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Францію в розпалюванні конфліктів на Кавказі шляхом озброєння давнього суперника Азербайджану – Вірменії.