Макрон заявив, що Азербайджан загрожує кордонам Вірменії

Президент Франції Емманюель Макрон висловив занепокоєння територіальною цілісністю Вірменії після того, як Азербайджан оголосив, що повернув сепаратистський регіон під свій контроль після 24-годинної військової операції.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в телеінтерв'ю, інформує AFP.

За словами Макрона, наразі Франція дуже пильна щодо територіальної цілісності Вірменії, адже це те, що, як вважає він, стоїть на кону.

"Росія зараз є співучасником дій Азербайджану, який зараз загрожує кордонам Вірменії", – вважає Макрон.

Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її закінчення наступного дня.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.

Європейський Союз засудив військові дії Азербайджану проти вірменського населення Нагірного Карабаху і пригрозив заходами у разі погіршення ситуації.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.