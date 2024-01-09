Франція засудила затримання Азербайджаном свого громадянина нібито за шпигунство

Міністерство закордонних справ Франції засудило затримання Азербайджаном свого громадянина, якого в Баку звинуватили за підозрою у шпигунстві, на тлі напружених відносин між обома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва повідомила агентству, що громадянина Франції Мартіна Райана 4 грудня арештували на азербайджанській території за "підозрою у здійсненні актів шпигунства".

Вона додала, що правоохоронні органи Азербайджану постановили спочатку затримати Райана на чотири місяці, а посольство Франції повідомили про його арешт.

У заяві, надісланій Reuters, Міністерство закордонних справ Франції підтвердило затримання, додавши, що представники французького посольства в Баку змогли двічі відвідати чоловіка.

"Як ми вже мали можливість вказати азербайджанській владі, ми вважаємо це затримання свавільним і вимагаємо негайного звільнення нашого співвітчизника", – додали у французькому МЗС.

Баку, як відомо, активно критикує Париж через підтримку Вірменії, а також гостру риторику в бік Азербайджану з огляду на його дії в Нагірному Карабаху.

Наприкінці грудня країни обмінялись висланням двох дипломатів.