Шольц осудил идею ультраправых по депортации миллионов иммигрантов

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг резко осудил вероятные планы членов ультраправых групп, которые якобы встречались недавно в особняке под Берлином, по депортации миллионов иммигрантов – даже тех, кто имеет немецкое гражданство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

Шольц заявил, что Германия не позволит, чтобы кого-либо, кто живет в стране, судили на основании того, есть ли него иностранные корни или нет.

"Мы защищаем всех – вне зависимости от происхождения, цвета кожи или того, насколько кто-то неудобен для фанатиков с ассимиляционными фантазиями", – заявил канцлер.

Шольц подчеркнул, что любой, кто выступает против свободного демократического устройства Германии, должен иметь дело с немецкой внутренней разведкой и судебной системой.

"Уроки истории – это не просто слова. Демократы должны стоять вместе", – подчеркнул Шольц.

Напомним, немецкие журналисты-расследователи выяснили, что в конце года группа влиятельных политиков крайне правой партии "Альтернатива для Германии" обсуждали способы массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

Обсуждение якобы происходило на встрече в отеле в Потсдаме в конце ноября. Кроме политиков "Альтернатива для Германии", присутствовали также другие представители правых организаций.

Напомним, во второй половине 2023 года ультраправая "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцем.

Уже три федеральные земли объявили партию правоэкстремистской.