Більшість німців з розумінням ставляться до протестів фермерів

Населення Німеччини здебільшого з розумінням ставиться до протестів фермерів, які призвели до заторів у центрах міст і блокування в’їздів на автостради.

Такими є результати опитування Civey для Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Переважна більшість німців – близько двох третин – заявили, що розуміють нинішні протести. Майже третина (29%) не розуміють їх. Порівняно мало людей не визначилися з відповіддю (6%).

Розуміння не скрізь однакове; існує певний поділ між містом і селом. У частинах країни з дуже низькою щільністю населення до протестів ставляться з більшим розумінням, ніж у районах з дуже високою щільністю населення.

Багато прихильників "Альтернативи для Німеччини", Християнсько-демократичного союзу і Вільної демократичної партії розуміють дії фермерів; ця частка значно нижча для прибічників соціал-демократів, "Зелених" і "Лівих".

У багатьох містах Німеччини, включно зі столицею, 8 січня пройшли акції протесту фермерів, які вимагають від уряду зберегти субсидії, які наразі діють для них.

Нагадаємо, протести почалися у відповідь на плани уряду скоротити субсидії для аграріїв у рамках пакета заходів, спрямованих на заповнення 17-мільярдної діри в бюджеті на 2024 рік.

Фермери ще у грудні почали протести. Зокрема, колона з понад 1500 тракторів блокувала головну дорогу, що веде до Бранденбурзьких воріт.

Минулого тижня уряд оголосив про часткові зміни своєї позиції. Замість скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів це планують робити поступово протягом кількох років.